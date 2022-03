Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac a vorbit despre razboiul din Ucraina și a spus ca Romania poate deveni oricand urmatoarea ținta a Rusiei. Omul de afaceri a dezvaluit ca a fost aproape de a-l intalni pe președintele Vladimir Putin (alaturi de Ilie Nastase) și ca a luat masa cu Donald Trump.

- Presedintele american Joe Biden a acuzat joi Rusia ca a premeditat atacul lansat in zorii zilei impotriva Ucrainei si ca armata rusa a declansat un asalt neprovocat asupra Ucrainei, transmite Reuters. Liderul SUA a mai spus ca atacul rusesc s-a desfasurat in mare asa cum se banuia ca se va intampla.…

- Presedintele american Joe Biden a cerut ca registrele de vizitatori de la Casa Alba, inclusiv din ziua asaltului asupra Capitoliului, 6 ianuarie 2021, sa fie transmise comisiei parlamentare de ancheta asupra evenimentelor de la acea data, a transmis, azi, Casa Alba, respingand argumentele fostului presedinte…

- Ilie Nastase l-a prins cu minciuna pe Ciprian Marica, iar acum a impartașit aceasta rușine cu toți fanii sai. Razboiul dintre cei doi sportivi continua, dar de aceasta data cu acuze din ce in ce mai grave. Celebrul tenismen susține ca fostul fotbalist roman este un hoț și un escroc. Cum a reușit Marica…

- Rusul Mihail Ulianov a scris pe Twitter ca s-a intalnit cu trimisul special al SUA in Iran, Robert Malley. ”Consultarile stranse si coordonarea dintre delegatia Rusiei si cea a SUA in cursul discutiilor de la Viena constituie o conditie prealabila importanta pentru progresul catre restabilirea JCPOA”,…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Mii de persoane – aproximativ 20.000, potrivit datelor politiei austriece – au protestat sambata la Viena fața de restrictiile impuse pentru stoparea pandemiei de coronavirus si a vaccinarii obligatorii, care va intra in vigoare in februarie 2022, potrivit EFE. Protestul, organizat de Partidul Libertatii…

- Președintele SUA, Joe Biden, are consultari joi seara cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, și liderii celorlalte state aliate est-europene din formatul București 9. Tema pusa in discuție este situația tensionata de la granița cu Ucraina, unde Rusia a mobilizat trupe, iar occidentalii se tem ca urmeaza…