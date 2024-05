Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista nicio amenintare directa la adresa Romaniei, potrivit asigurarilor oferite, miercuri, de președintele Klaus Iohannis. Anterior, șeful Armatei, generalul Gheorghița Vlad, avertiza asupra riscului escaladarii conflictului din Ucraina.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 22 mai, ca din informatiile pe care le are nu sunt motive ca romanii sa se teama de o eventuala agresiune a Rusiei, ținand cont de razboiul din Ucraina, dar ca „trebuie sa fim intotdeauna pregatiți pentru evenimente neașteptate”.„Nu exista nicio amenintare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri la Zarnesti, intrebat daca posibile scenarii de escaladare a conflictului din Ucraina si daca exista vreo amenintare directa la tara noastra, ca din toate informatiile pe care le are, poate spune ca Romania este o tara sigura” si a adaugat ca romanii…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania e o țara sigura, ca nu e nicio amenințare directa la adresa țarii noastre și ca nu are niciun semnal ca ar fi vreun pericol de atentate sau alte evenimente nedorite. El a facut aceste afirmații in contextul in care șeful Armatei a avertizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles, ca va insista, la acest Summit, pe „urgenta” acordarii de sprijin militar Ucrainei. „Eu voi insista pe urgenta sprijinului militar si pe necesitatea de a indeplini angajamentele pe care ni le-am…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Summitul Energiei Nucleare de la Bruxelles, ca Romania nu va transmite detalii despre anternarea celor 50 de militari ucrainenei pe teritoriul Rominiei și nici despre tranzitul echipamentului militar din Finlanda pe teritoriul Romaniei. Insa șeful statului…

- Intrevederea a avut loc cu prilejul vizitei pe care Secretarul General al OCDE a efectuat-o la Bucuresti, in contextul lansarii editiei 2024 a Studiului Economic OCDE pentru Romania. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a salutat lansarea celui de-al doilea Studiu Economic…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in cadrul declaratiilor comune cu presedintele Muntenegrului, despre recentele afirmatii ale lui Emmanuel Macron privind trimiterea de trupe in Ucraina, ca Romania nu va trimite combatanti in Ucraina. Romania sprijina Ucraina in foarte multe feluri si vom…