Presedintele Klaus Iohannis considera ca procurorii pe care i-a numit joi in functii de conducere sunt "foarte buni", concursul a fost "foarte bine organizat, foarte transparent, foarte corect", iar avizul CSM in acest sens a fost "partial destul de superficial".



"Avand in vedere ca am avut, pe de o parte, propunerile ministrului, pe care le-am gasit foarte bine elaborate, foarte bine motivate si, pe de cealalta parte, avizul CSM-ului, care mi s-a parut partial destul de superficial, am considerat corecte propunerile facute de domnul ministru Predoiu si i-am numit pe cei trei candidati…