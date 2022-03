Iohannis, despre cozile de la benzinării: E periculos dacă se dezvoltă dintr-un fake news o astfel de panică Președintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Versailles, unde participa la un summit european informal, ca aglomerația de la benzinariile din Romania generata de zvonurile privind scumpirea carburanților a pornit de la o informație care „se pare” ca a fost „amplificata artificial”. „Situația de ieri a pornit de la o singura stație de benzina (MOL, n.r.), dar se pare ca informația a fost amplificata artificial. E periculos daca se dezvolta dintr-un fake news o astfel de panica”, a comentat Klaus Iohannis, inainte de inceperea summitului. Președintele a avertizat ca o parte „semnificativa” a razboiului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

