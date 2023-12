Stiri pe aceeasi tema

- Nu suntem chiar atat de aproape de intrarea in spațiul Schengen, a declarat miercuri seara președintele Romaniei, la doua zile dupa ce Austria a dat semnalul ca renunța la blocarea aderarii țarii noastre și a Bulgariei.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca e prematur sa discutam despre o aderare la Schengen, fie ea și parțiala, fiind nevoie de numeroase negocieri pentru a rezolva toata aceasta problema privind spațiul de libera circulație.

- Europarlamentarul Vlad Gheorghe (USR) a declarat marti, dupa Consiliul JAI in care nu s-a supus la vot aderarea la Schengen, ca in mod normal, astazi, ministrul de Interne trebuia sa iasa cu demisia scrisa la presa, daca avea un pic de demnitate politica.”In mod normal, astazi, ministrul de Interne…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania ar trebui sa clarifice foarte rapid pozitia oficiala a Belgiei in ceea ce priveste aderarea Romaniei la zona de libera circulatie, a declarat marti eurodeputatul Victor Negrescu, dupa ce secretarul de stat belgian pentru migratie si azil, Nicole de Moor, a parut…

- Romania nu va intra in spațiul Schengen nici la finalul acestui an. Surse guvernamentale au declarat, marți, pentru Digi24, ca in Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) din 4-5 decembrie, pe a carui ordine de zi se afla aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, nu va exista un vot pe aceasta…

- Pe langa problema legata de opoziția Austriei privind extinderea Schengen, Romania se vede confruntata cu o noua problema, Olanda, stat unde scena politica e data peste cap dupa ce pe primul loc la legislative a ieșit un partid extremist anti-imigrație.

- Presedintele Klaus Iohannis saluta decizia Comisiei Europene de a recomanda inceperea negocierilor de aderare la UE pentru Republica Moldova si Ucraina, informeaza AGERPRES . „Salut recomandarile istorice ale Comisiei Europene de incepere a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova si Ucraina.…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, joi, la Bruxelles, intrebat despre strategia Romaniei la Consiliul JAI pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen si despre opozitia continua a Austriei, ca este putin deprimant sa tot auzi de la Viena „ca si cum acolo o placa s-ar fi stricat putin, in…