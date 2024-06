Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Prim-ministrul Marcel Ciolacu și premierul Bavariei, Markus Soder, au facut schimb de tricouri ale echipelor naționale ale Romaniei și Germaniei, dupa cum reiese din fotografiile postate pe pagina de Facebook a liderului PSD, marți, dupa intrevederea de la Munchen. Entuziasmul…

- Prim ministrul Statului Liber Bavaria, Markus Soder, a subliniat marti importanta aderarii Romaniei cu drepturi depline la spatiul Schengen.Vedem progresele in Romania, in aspectele de siguranta. Suntem un sprijin al Romaniei in aderarea cu drepturi depline in spatiul Schengen, deoarece colaborarea…

- Premierul bavarez, Markus Soder, l-a rugat pe Marcel Ciolacu sa ii aduca niște mici romanești, deoarece susține ca este un mare fan al bucatariilor tradiționale. „Cunosc foarte mult feluri de mancare din Romania, mananc cu placere mici”, a declarat Markus Soder.

- Numai cine nu a vrut nu și-a facut fotografii cu premierul Marcel Ciolacu. Aflat in Germania pentru a lua parte la meciul dintre Romania și Ucraina, prim-ministrul roman a fost mai ceva ca starurile. Premierul a anunțat oficial ca astazi va lipsi de la Guvern și ca sa nu para ca a plecat degeaba prin…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre problema drogurilor de la noi din țara, care s-a agravat tot mai mult in ultimii ani. Premierul a spus ca are in vedere modificarea legilor pentru combaterea consumului de substanțe interzise și declara ca este ingrijorat de varietatea de droguri extrem de periculoase…

- Marcel Ciolacu susține inteligența artificiala și considera necesara utilizarea ei in anumite domenii. Premierul pledeaza pentru introducerea in licitații, unde, in anumite situații, un raspuns ajunge și in șase luni. Cu AI, soluționarea ar putea fi gata in doar 5 minute. Marcel Ciolacu vrea inteligența…

- „In viitoarea Politica Agricola Comuna, Guvernul Romaniei sustine alocarea, in continuare, a unor resurse financiare consistente catre sectorul agricol european, pentru protejarea fermierilor si asigurarea competitivitatii Uniunii Europene pe pietele globale. Avem nevoie de o abordare cuprinzatoare…

- Deși suntem in an electoral, premierul Marcel Ciolacu nu se ferește sa spuna ca va duce pana la capat și cu orice risc reforma bugetara pe care a pornit-o. Ciolacu insista asupra faptului ca trebuie facuta curațenie in aparatul bugetar central, dupa care vor urma administrațiile locale. De asemenea,…