Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice provoaca pierderi de mii de miliarde de dolari economiei mondiale, iar tarile in curs de dezvoltare sunt cele mai afectate, potrivit unui studiu publicat marti, cu cateva zile inainte de conferinta COP 28 de la Dubai, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Prețul barilului de petrol a scazut ieri cu 4%, dupa ce cartelul OPEC PLUS a amanat in mod neașteptat o reuniune la care urma sa fie discutat nivelul producției, informeaza Rador Radio Romania.Astfel, cotația barilului de țiței brand a coborat sub pragul de 80 dolari. Reuniunea ministeriala a țarilor…

- Moldovenii au inceput deja sa-și cumpere bilete turistice pentru vacanța de iarna. Reprezentanții agențiilor au declarat pentru Radio Moldova ca in aceasta perioada cetațenii opteaza pentru vacanțe atit la munte, cit și la mare, principalele destinații in acest sens fiind Romania, urmata de Egipt. Turiștii…

- Raportul „State of Climate Action 2023” este un exemplu al modului in care directivele ecologice pregatesc renunțarea mult mai rapida a utilizarii carbunelui pentru a genera electricitate. Nu intamplator, acest raport a fost publicat inainte de summitul COP28 privind schimbarile climatice de la Dubai,…

- ”Astazi, majoram cu 10% salariul minim general, de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut pe luna, asa cum am promis, pentru a proteja veniturile salariatilor din Romania. Acest Guvern nu va renunta la prioritatea de a creste salariul minim si ne dorim sa existe o alta treapta de crestere in 2024, pe…

- Sectorul auto are probleme in parte pentru ca UE incearca sa-și regleze drumul catre un viitor complet electric, fara a aprecia implicațiile pentru industrie, susține președintele Anfia, Roberto Vavassori. Investigația europeana asupra vehiculelor electrice ieftine din China este apreciata, cam tarzie…

- Președinte Chinei, Xi Jinping, a subliniat, in timpul vizitei efectuate in Heilongjiang, necesitatea poziționarii strategice a dezvoltarii țarii, concentrarea pe promovarea unei dezvoltari de inalta calitate și pe revitalizarea cuprinzatoare a zonei de nord-est a țarii. Xi a subliniat ca, in Heilongjiang,…

- In lumea moderna, industria farmaceutica joaca un rol esențial in imbunatațirea sanatații umane și a calitații vieții. In cautarea excelentelor performanțe și a unor produse sigure și eficiente, aceasta industrie nu se bazeaza doar pe cercetare și dezvoltare inovatoare, ci și pe tehnologii avansate…