- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri prima apariție publica, la o saptamana de la declanșarea crizei din coaliție ca urmare a demiterii lui Vlad Voiculescu. El a vorbit despre declarații mai puțin fericite din ambele parți și a calificat drept corecta decizia premierului Florin Cițu de demitere…

- Vlad Voiculescu a declarat vineri ca o va susține pe Ioana Mihaila, daca alianța USR-PLUS va decide ca aceasta sa ocupe funcția de ministru al Sanatații. Potrivit unor surse din alianța, numele sau a fost vehiculat pentru preluare ministerului.

- Revocarea lui Vlad Voiculescu vine mult prea tarziu, apreciaza liderii PSD. „Ministerul Sanatații funcționa in afara Guvernului”, este reacția deputatului PSD Alexandru Rafila. „Rolul lui, ca și ministru al Sanatații, era sa raspunda nevoilor populației din Romania in gestionarea acestei pandemii, s-a…

- In continuare se fac evacuari la Spitalul Foișor din Capitala. Opt pacienți de la Spitalul de Ortopedie așteptau sambata dimineata sa fie evacuați. Ultimii opt pacienti ortopedici sunt evacuati sambata dimineata din Spitalul Foisor, conform news.ro. Conform protocoalelor, urmeaza sa fie validate si…

- Luni, de la ora 14.00, la Ministerul Sanatații are loc o ședința pe tema modificarii criteriilor carantinei. La ședința vor participa reprezentanți DSU, INSP și experți in sanatate publica. Ședința are loc in contextul in care autoritațile iau in calcul sa plaseze Bucureștiul in carantina. Rata infectarilor…

- Fostul ministru al Sanatatii Victor Costache a fost numit, luni, consilier onorific al premierului Florin Citu, functia nefiind remunerata. De asemenea, premierul a semnat mai multe decizii pentru numirea unor consilieri de stat, a unor secretari de stat si a unor subsecretari de stat. Potrivit…

- Dupa ce au ajuns in atenția opiniei publice pentru ca au numit o turnatoare la ministerul Economiei, in funcția de secretar general, acum baieții de la USR Plus incearca sa se faca de ras și cu o traseista politica. Oradeanca Oana Mihaila, actuala membra a USR, propusa pentru funcția de Secretar de…

- Tulpina britanica de coronavirus incepe sa se raspandeasca și in Romania. Ministrul Educației spune referitor la redeschiderea școlilor din 8 februarie ca decizia va fi luata in urma discutiilor cu principalele institutii din domeniu medical. „Am vazut chiar si astazi aparitia unei noi tulpini, lucru…