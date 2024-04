Declaratie de cooperare intre Ministerele Justitiei din Romania si Brazilia, semnata de ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, si omologul sau brazilian, Ricardo Lewandowski. Cele doua țari iși propun sa intensifice acțiunile de cooperare. Este vorba de cooperare judiciara bilaterala, cu precadere in sfera combaterii criminalitatii organizate, in sfera cooperarii sistemelor penitenciare, in sfera materiei penale, a […] The post Cooperare intre Ministerele Justitiei din Romania si Brazilia pentru combaterea drogurilor appeared first on Puterea.ro .