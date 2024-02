Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Pepene și iubitul ei au plecat intr-o vacanța de lux in urma cu cateva zile. Cei doi au ales Tanzania, destinația preferata de mulți romani care vor sa dea temperaturile din Romania pe vremea mai calda.

- Ioana Grama a facut lumina! Dupa doi ani in care s-a afișat alaturi de un barbat misterios, Ioana Grama a rupt tacerea despre iubitul ei, Gabriel. Fanii l-au vazut in imagini subtile, insa influencerița nu a vorbit niciodata despre barbatul care a aparut in viața ei. Iata cu ce se ocupa!

- Ioana Grama a confirmat zvonurile conform carora s-a impacat cu iubitul ei! Influencerița și Gabriel formeaza, din nou, un cuplu. Dupa mai bine de o luna, cei doi au decis sa dea uitarii motivele care i-au separat și sa iși dea o noua șansa!

- Alexia Eram și Mario Fresh și-au inceput anul cum nu se mai putea mai bine. Cei doi au plecat intr-o binemeritata vacanța departe de Romania. Fosta concurenta de la America Express și iubitul ei au ales o destinație extrem de populara in randul vedetelor.

- Dupa o relație de cateva luni, Ioana Grama a anunțat ca s-a desparțit de iubitul milionar. Influencerița a marturisit ca trece printr-o perioada mai dificila și ca aștepta ca lucrurile sa funcționeze intre ea și partenerul ei, mai ales ca nu a existat un motiv concret care sa duca la separare.

- Laura Giurcanu a postat pe rețelele de socializare un mesaj cu care a reușit sa-i puna pe ganduri pe fanii ei. Influencerița a explicat ce iși dorește sa construiasca alaturi de iubitul ei. Concurenta de la America Express are planuri mari de viitor. Iata ce a transmis!

- Influencerița clujeana Ioana Grama a aplecat in Laponia alaturi de fiica ei, Ayana. Locația in care s-au cazat este una superba, iar priveliștea te lasa fara cuvinte. Vedeta a optat pentru mai multe activitați și le-a aratat fanilor sai cele mai splendide locații, cazarea uimitoare, precum și aurora…

