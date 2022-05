Fostul ministru al Tineretului si Sportului Ioana Bran-Voinea a fost validata luni, prin votul plenului, in functia de secretar general adjunct al Camerei Deputatilor. Au votat „pentru” 219 deputati, iar 26 „impotriva”. Ioana Bran-Voinea a fost propusa pentru aceasta functie de grupul parlamentar al PSD. Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a transmis o informare, luni, Biroului permanent privind nominalizarea de catre social-democrati a Ioanei Bran-Voinea, fost ministru al Tineretului si Sportului si fost deputat in legislatura 2016-2020, pentru aceasta functie. Votul in plen a fost secret…