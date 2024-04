Ședință inedită la CL Huși, prima după ce trei dintre aspiranții la funcția de primar al orașului și-au oficializat dezideratul INTRUNIRE…Joi va avea loc ședința ordinara din luna aprilie a Consiliului Local Huși, insa elementul inedit va fi acela ca este prima intrunire a aleșilor, care ii va reuni la aceeași masa pe trei dintre candidații care și-au anunțat deja oficial intenția de a conduce orașul din postura de primar, in mandatul 2024 – 2028. […] Articolul Ședința inedita la CL Huși, prima dupa ce trei dintre aspiranții la funcția de primar al orașului și-au oficializat dezideratul apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BUCATE MANASTIREȘTI… Painea de casa, framantata cu drag și cu rabdare, este cea mai buna și mai sanatoasa, spun viețuitorii manastirilor, acolo unde bucatele preparate cu mare grija, in murmur tainic de rugaciune și doar din ingrediente naturale, fac adevarate minuni pentru trup, dar și pentru suflet.…

- BUCATE MANASTIREȘTI… Painea de casa, framantata cu drag și cu rabdare, este cea mai buna și mai sanatoasa, spun viețuitorii manastirilor, acolo unde bucatele preparate cu mare grija, in murmur tainic de rugaciune și doar din ingrediente naturale, fac adevarate minuni pentru trup, dar și pentru suflet.…

- Unic in peisajul jurnalistic bacauan, sondajul online inițiat de „Deșteparea“ privind identificarea preferințelor pentru funcția de primar al municipiului Bacau va intra intr-o noua etapa incepand cu data de 1 aprilie 2024. Dupa ce am adunat propunerile dumneavoastra, pregatim terenul pentru continuarea…

- INFORMARE… La Barlad, firma Motris executa in continuare lucrari la rețeaua de apa a municipiului, motiv pentru care maine, 14 martie, alimentarea cu apa va fi intrerupta pentru 6 ore, pe doua strazi, dar și in Piața Centrala, cu incepere de la ora 8:00, dupa cum informeaza societatea Aquavas, sucursala…

- Accidentul grav produs vineri, pe centura orașului Avrig, a fost surprins de camera de bord a șoferului care circula in spatele mașinii lovite de camion. Trei barbați au murit, vineri, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul national DN1, pe centura orasului Avrig. Un camion a intrat intr-o…

- PROBLEME… O demonstreaza pațania unui vasluian ramas, cu autoturismul fara o roata, chiar in centrul municipiului Vaslui. Bineințeles, traficul in zona a fost blocat, mai ales pentru mijloacele de transport in comun. Norocul șoferului ghinionist au fost cațiva trecatori care au sarit sa-i dea o mana…

- S-A INTORS… Romica Dorin a revenit la sentimente mai bune fața de Rapid Brodoc și s-a intors in funcția de antrenor principal al echipei. El va fi ajutat de Ciprian Chiscop și Vlad Sirbu. Dorin plecase de la Brodoc la finalul lunii noiembrie in urma rezultatelor modeste obținute in Seria 1 a Ligii 3.…

- Astfel, Lucian Micu, fostul primar liberal al Romanului, care a fost demis acum cativa ani, chiar pe final de mandat din cauza de incompatibilitate, vrea sa fie iar in fruntea administratiei. El a trecut in barca PSD inca de pe vremea ex-presedintelui Ionel Arsene, care avea sa-l numeasca director al…