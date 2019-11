Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu (50 de ani), antrenorul formației Al Hilal, a fost numit tehnicianul lunii septembrie in Arabia Saudita. Romanul a primit premiul duminica, atunci cand a pierdut primul meci al sezonului in campionat, dupa 8 etape scurse, anunța MEDIAFAX.Citește și: Neașteptat! Decizia luata…

- Tehnicianul echipei Al Hilal, Razvan Lucescu, a declarat. Ieri, ca pentru fani castigarea Ligii Campionilor Asiei reprezinta o obsesie. Formatia lui Lucescu este calificata in finala competitiei intercluburi continentale. „N-am plecat aici pentru a castiga Liga Campionilor, ci pentru a face treaba.…

- Japonezii de la Urawa Reds Diamonds s-au calificat in finala Ligii Campionilor Asiei și vor juca impotriva saudiților de la Al Hilal, echipa lui Razvan Lucescu, anunța MEDIAFAX.Citește și: Plecare de rasunet de la PRO TV! Cine paraseste postul dupa 15 ani Formația din Arabia Saudita…

- Razvan Lucescu iși continua parcursul de regularitate in campionatul Arabiei Saudite, cu a cincea victorie la rand in toate competițiile cu Al Hilal. Succesul (4-1) din deplasarea cu Al Ittifaq, conturat in repriza secunda (goluri Carlos Eduardo 2, Al Shehri și Gomis), ii menține avantajul la șefie…

- In timp ce echipele romanesti aduna esec dupa esec in cupele europene, Razvan Lucescu scrie istorie in Liga Campionilor Asiei. La doar 3 luni de cand a devenit antrenorul de la Al Hilal, tehnicianul care le daruia grecilor de la PAOK un titlu istoric in urma cu cateva luni a facut un pas urias spre…

- Echipa saudita Al Hilal, antrenata de romanul Razvan Lucescu, s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor Asiei la fotbal, invingand cu scorul de 3-1 formatia Al Ittihad, tot din Arabia Saudita, intr-o partida din mansa secunda a

- Razvan Lucescu, 50 de ani, sugereaza ca deciziile patronului Ivan Savvidis l-au facut sa se desparta de PAOK Salonic. Chiar daca a reziliat contractul cu PAOK in iunie, mutandu-se in Arabia Saudita, la Al-Hilal, Razvan Lucescu ramane la fel de cautat de ziariștii greci. ...