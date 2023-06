Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 8.500 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 3,1 milioane de lei, au fost aplicate de politisti in ultimele 24 de ore, a informat, sambata, Inspectoratul General al Politiei Romane. CITESTE SI BREAKING NEWS Inundațiile fac prapad in Romania: Cod Portocaliu in 7 județe/…

- Vremea face ravagii in Romania! In unele parți ale țarii, mai multe drumuri au fost afectate din cauza ploilor torențiale. In Reșița, de exemplu, mai multe strazi au fost inundate dupa o furtuna care a durat aproximativ jumatate de ora.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a emis, joi, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Alerta meteo va intra in vigoare la ora 12.00 si va fi valabila pana la ora 23.00. Sunt afectate 27 de judete și Capitala.

- Vremea se va raci accentuat, cu excepția regiunilor sud-vestice unde temperaturile raman in normele perioadei. Meteorologii anunța furtuni violente și ploi torențiale. Pana la sfarșitul lunii mai, vremea se va schimba brusc de la o zi la alta.

- Duminica, vremea rea a facut ravagii in mai multe județe din nord-vestul țarii. Au fost numeroase furtuni și vijelii in mai multe localitați care au avut de suferit din cauza ruperii de nori ce a dus chiar și formarea unir adevarate troiene de gheața.

- Vremea le-a cauzat probleme reale oamenilor din mai multe zone ale țarii, care au avut de suferit de pe urma vijeliei. Fenomenele meteo extreme și vantul puternic au scos copacii din radacini și i-au prabușit in oraș. Toate acestea s-au intamplat cu doar o zi inainte de Paște.

- Vortexul polar care a afectat Romania iși va mai face simțita prezența azi și maine. Codul portocaliu de ninsori se oprește astazi la ora 14.00, iar vremea urmeaza sa se incalzeasca ușor. Nu vom scapa insa de precipitații. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in saptamana 03 – 10 aprilie,…

- Ciclonul Mathis care a facut ravagii in Europa ajunge și in Romania. Vremea intra intr-un proces accentuat de racire, iar iarna lovește cu furie. Meteorologii anunța frig, ploi și ninsori abundente. La munte se va depune stat consistent de zapada.