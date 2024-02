Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Nicolae Balcescu din județul Bacau va fi prima localitate de pe E85 care va beneficia de construirea unui pasaj subteran pietonal, care va fi finanțat prin PNRR. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care recent a semmnat contractul pentru elaborarea documentației…

- Ministerul Sanatații a declarat, marți, epidemie de rujeola la nivel național, avand in vedere creșterea numarului de imbolnaviri, mai ales printre copii. In prezent, cele mai afectate județe sunt Brașov, București, Giurgiu, Ilfov și Dambovița, conform datelor publicate de Centrul Național de Supraveghere…

- Vremea rea din ultima perioada a afectat 19 județe din țara. Pompierii au intervenit in cazul mai multor mașini avariate, copaci cazuți, inundații și indepartarea elementelor de construcție smulse de vant. Vantul și precipitațiile sub forma de ploi și ninsori au produs efecte in 68 de localitați din…