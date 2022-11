Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o intrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, prilej cu care oficialul roman a reiterat sprijinul ferm al Bucurestiului pentru independenta, suveranitatea si integritatea teritoriala ale Ucrainei, dar si „solicitarea repetata” ca aceasta…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea consultari politice cu secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken. Intalnirea va avea loc marți, la București, iar printre temele care vor fi discutate de cei doi demnitari sunt razboiul din Ucraina, cr

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, luni, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene - Consiliul Afaceri Externe (CAE), care va avea loc la Bruxelles, informeaza un comunicat al MAE remis duminica AGERPRES.Potrivit sursei citate, ministrii de Externe…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta, intr-un mesaj pe Twitter, ca personalul ambasadei romane de la Kiev este in siguranta si condamna atacurile ruse asupra capitalei Ucrainei. ‘Condamn cu fermitate atacurile cu rachete ale fortelor ruse asupra obiectivelor civile in centrul Kievului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, joi, la reuniunea Consiliului Permanent al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in format consolidat, context in care a transmis ca "asa-zisele referendumuri organizate de Rusia in teritoriile

- Miniștrii de Externe ai Romaniei, Republicii Moldova și Ucrainei – Bogdan Aurescu, Nicu Popescu și Dmitro Kuleba – au lansat, joi, la Odesa, oraș-port la Marea Neagra, trilaterala Romania – Republica Moldova – Ucraina la nivelul miniștrilor afacerilor externe ai celor trei țari. Anunțul a fost facut…

- Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat ca Ucraina nu respinge negocierile cu Rusia, ci este gata sa le ia in considerare doar atunci cand va fi vorba de restabilirea deplina a integritații teritoriale.

- Ministerul rus de Externe, prin vocea purtatoarei sale de cuvant, Maria Zaharova, a invitat Bucurestiul sa recunoasca public ca trimite arme Kievului si sa nu se mai ascunda dupa generalitati de tipul ”asistenta umanitara”, conform unor declaratii ale acesteia postate pe site-ul MAE de la Moscova, mid.ru.,…