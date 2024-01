Stiri pe aceeasi tema

- Noua Lege a Educației, ce urmeaza a intra in vigoare incepand cu data de 1 februarie, interzice profesorilor sa faca meditații cu elevii de la clasele la care predau. La 1 februarie intra in vigoare Ordinul Ministerului Educatiei nr. 3.051 din 2024 care stabileste obligatiile profesorilor de a completa…

- Numarul cazurilor de șoferi prinși bauți la volan crește alarmant. Anul trecut, polițiștii au deschis peste 10.000 de dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. In primele 11 luni ale anului trecut au fost deschise, in Romania, peste 10.000 de dosare penale pentru…

- Un elev de clasa a cincea de la o scoala din Capitala a cazut, joi dupa-amiaza, de la etajul al treilea al unitatii de invatamant. Incidentul s-a produs la o unitate de invatamant privata din Sectorul 6. Elevul, care are 11 ani si este in clasa a cincea, a cazut de la etajul al treilea. […] The post…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care aduce modificari la Codul penal, in sensul in care persoanele condamnate definitiv, care in 7 zile nu se prezinta pentru a fi pusa in executare pedeapsa, vor avea pedeapsa suplimentara intre 6 luni si 3 ani pentru o infractiune asimilata…

- Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” a fost inchisa pana la finalul anului, a anunțat sindicatul Europol. Decizia a fost luata de Consiliul de Administrație și de Senatul Academiei de Poliție, dupa ce aproape 100 de studenți au acuzat toxiinfecție alimentara. „Dupa 10 zile in care am aratat condițiile…

- Tinerii sub 21 de ani nu vor mai putea sa conduca vehicule cu o putere de peste 100 de cai putere, conform unei propuneri legislative recente depuse la Senat care vizeaza modificari ale Codului Rutier. Propunerea in discuție are in vedere persoanele cu varsta sub 21 de ani sau cei cu mai puțin de un…

- Ministerul Educatiei propune schimbari in metodologia de organizare a Programului ”Saptamana verde”, noutatea fiind ca parintii sa poata sustine financiar activitatile derulate in cadrul școlilor. ”Am lansat in consultare publica Metodologia de organizare a programului «Saptamana verde»”, anunta, miercuri,…