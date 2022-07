Interzis Minorilor! Primul videoclip muzical lansat pe OnlyFans! Diezz si Killa Fonic – Da din el ￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Industria muzicala din Romania si-a descoperit o noua stea. Luis Gabriel este un tanar foarte talentat care a luat Romania prin surprindere si a dat lovitura prin intermediul piesei „Toate Diamantele”, care a adunat intr-un an nu mai putin de 120 de milioane de vizualizari pe YouTube, pe un singur canal.…

- Cea mai in voga adolescenta de la noi, Iuliana Beregoi implinește 18 ani, pe 18 iulie. Varsta la care vedeta adolescenților romani, a adunat sume impresionante din YouTube și concerte. Solista și vloggerița de succes de origine basarabeana, cu aproape un milion de abonați și cantece cu vizualizari record,…

- La doar 13 ani, Teodora, de origine romana, lanseaza „Up To You”, un strigat sincer despre fenomenul actual ingrijorator, și anume bullying-ul, pe care, din nefericire, din ce in ce mai mulți copii și adolescenți il experimenteaza. Videoclipul – regizat de Ciprian Strugariu și filmat in studiourile…

- Karina, fiica lui Mihai Gadea, s-a lansat in muzica. Cum suna cea mai noua piesa! Pe Mihai Gadea il cunoaște toata lumea. Este una dintre cele mai apreciate personalitați tv din Romania. Cand vine insa vorba despre viața sa privata, nu mulți știu detalii. Asta deoarece omul de televiziune a fost mereu…

- Pe front lupta nu a fost caștigata deocamdata, insa pe scena Eurovision ucrainenii au ieșit invingatori. Trupa Kalush Ochestra din Ucraina a primit trofeul pentru piesa Ștefania . In mai puțin de 24 de ore, videoclipul melodiei a adunat peste 6 milioane de vizualizari.

- Trupa ucraineana Kalush Orchestra, marea ciștigatoare a ediției de anul acesta Eurovision, a lansat videoclipul piesei care a cucerit Europa - „Stefania”. Clipul, emoționant pina la lacrimi, reda scene din razboiul trait de poporul ucrainean. „Inițial, cintecul i-a fost dedicat mamei mele, iar cind…

- Revenire in forța pentru Jenni la jumatate de an de la debut. Artista a lansat impreuna cu Balkanika Records piesa “Prietena mea”. Videoclipul a necesitat o adevarata desfașurare de forțe, caci pare mai degraba un film de scurt metraj, in rolul principal fiind distribuita chiar solista. Viața tinerei…