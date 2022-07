Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 4 Urbane efectueaza cercetari fața de o femeie, in varsta de 29 de ani, banuita de furt calificat in Timișoara. In fapt, in noaptea de 17/18 mai 2022, femeia, in varsta de 29 de ani, ar fi sustras dintr-un imobil, situat pe strada Vidin din municipiul Timișoara, mai multe bijuterii…

- Aproape 30 de locatari, intre care mai mulți copii, au fost evacuați dintr-un bloc de pe strada Maslinului din Timișoara, dupa ce casa scarii s-a umplut de fum. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, care au cosntatat ca incendiul a pornit de la un contor electric aflat intr-un…

- Aquatim a anuntat mai multe avarii si lucrari, care duc la intreruperea apei, atat in Timisoara, cat si in judetul Timis. Pana la ora 15, sunt afectati consumatorii din Timisoara, din zonele: Calea Torontalului, Strada Garii, Strada Anghel Saligny, Strada Bucovinei. Respectiv localitatile din jud. Timis:…

- Un tramvai care circula in Timisoara, pe linia 1, a deraiat duminica dimineata in zona Garii de Nord, in urma verificarilor constatandu-se ca evenimentul s-a produs din cauza vitezei excesive si a neadaptarii vitezei la conditiile din zona. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sinagoga din Cetate a fost redata comunitatii evreiesti din Timisoara dupa aproape 30 de ani de la desacralizare, in cadrul unui eveniment special la care au participat foarte multi oaspeti din tara si stranatate. In oras exista trei sinagogi, dar numai una era functionala.

- Noi detalii apar in cazul tragediei de la Timisoara. Iuliana, tanara mama care si-a pus capat zilelor alaturi de cei doi copii, ar fi fost amenintata de fostul iubit, cel care ar fi tatal unuia dintre copii. Potrivit apropiatilor tinerei, relatia celor doi ar fi inceput in urma cu trei ani. Acesta ar…