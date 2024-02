Interlopul Fane Căpățână, arestat la Buzău Cunoscutul interlop Fane Capațana a fost reținut, ieri, de polițiștii buzoieni, fiind suspectat de comiterea infracțiunilor de furt calificat și uzurpare de calitați oficiale. Folosindu-se de o cascheta și de insemne de polițist, el a reușit sa opreasca o mașina pe DN2B și sa-i deposedeze pe ocupanții ei de 3600 de euro. Astazi, pe numele … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Barbatul a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, dupa ce a fost prezentat in fața magistraților de la Judecatoria Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA Ieri, 31 ianuarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au reținut, pentru 24 de ore, un…

- Polițiștii l-au arestat iar pe celebrul interlop Dinu Ștefan, alias Fane Capațana, care s-a dat drept polițist la Buzau – „schema Maradona”, cum este numita de interlopi. Cunoscutul interlop a oprit in trafic un autoturism condus de un șofer ucrainean, reușind sa fure 3.800 de euro din portofelele persoanelor…

- Celebrul Fane Capațana a fost reținut de polițiști, in urma cu o zi. Interlopul din Buzau are probleme cu legea, dupa ce s-a dat drept polițist și i-a furat banii unui șofer pe care l-a oprit in trafic, deși nu avea acest drept. Fane Capațana a ieșit recent din inchisoare.

- Fane Capațana, fost lider al lumii interlope, a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de furt calificat și uzurpare de calitați oficiale. Acesta s-a dat drept polițist in fața unui șofer strain, oprit pe un drum din Buzau, iar in urma falsului control i-a sustras suma de 3.800 de euro.

- Situație incredibila intr-o comuna din județul Buzau. Primarul este in arest preventiv pentru delapidare, complicitate la furt calificat și abuz in serviciu, dupa ce ar fi luat ușile de termopan de la o gradinița și le-a montat la propria pensiune. Viceprimar nu exista, așa ca localnicii nu au cum sa-și…

- Primarul Gheorghe Micleru din Gura Teghii și alți funcționari ai primariei au fost plasați in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile, conform unor surse judiciare. O operațiune spectaculoasa, desfașurata la primele ore ale dimineții de joi, a zguduit comunitatea locala, cand autoritațile au…

- Anul 2024 a debutat cu o misiune considerabila pentru echipajul pirotehnic al ISU Buzau! In aceasta dimineața, in timp ce efectuau lucrari de excavare pe raza municipiului Ramnicu Sarat, angajații unei societați au descoperit ceea ce pareau a fi proiectile ingropate provenite, cel mai probabil, din…

- Pentru trei frați dintr-un sat din Buzau, Craciunul a fost ultima zi petrecuta alaturi de mama lor. Maria, in varsta de 4 ani, și cei doi frați, Madalin (3 ani) și Petru (8 ani), au ramas in grija tatalui.