Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu migranți ilegali s-a rasturnat, duminica, și a luat foc in estul Turciei, potrivit Reuters. In urma accidentului, 12 oameni au murit și alți 26 au fost raniți. Printre morți se afla și persoana care ar fi organizat transportul ilegal. Microbuzul s-a rasturnat in apropiere…

- Interconectorul de gaze Bulgaria – Grecia va fi finalizat pana in luna iulie 2022, astfel incat gazele din Azerbaidjan sa ajunga in Romania, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, dupa cum relateaza adevarul. „Astazi (vineri – n. r.) am avut o intalnire de lucru cu omologul meu din Bulgaria –…

- Fundasul Cesar Azpilicueta a opinat ca Spania trebuie sa-i anihilieze pe Lorenzo Insigne si Jorginho pentru a putea invinge Italia in semifinala turneului final EURO 2020, programata marti pe stadionul londonez Wembley, transmite DPA, potrivit Agerpres. Italia apare ca echipa cea mai in forma…

- Spania, Grecia, Bulgaria și Italia anunta ca elimina interdictiile pentru turistii de la noi La inceput de sezon estival restrictiile de calatorie dispar una cate una. Tarile preferate de romani pentru vacanta de vara anunta ca elimina interdictiile pentru turistii de la noi. Ultima pe lista este Spania.…

- Pungile de unica folosința, sticlele de plastic, recipientele si ambalajale pentru alimente sunt cele mai raspandite produse care polueaza oceanele lumii, reprezentand aproape jumatate din deșeurile produse de om, potrivit celui mai cuprinzator studiu, informeaza The Guardian . Doar 10 produse din plastic…

- Meciul dintre echipele Italiei si Turciei va deschide, vineri, la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma, turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020, un an mai tarziu decat era programat, din cauza pandemiei de coronavirus. Squadra Azzurra, cvadrupla campioana mondiala,…

- Evolutia COVID-19 la nivel mondial in ultimele opt zile si pe saptamani: peste 173.000.000 de cazuri si peste 3.700.000 decese, pana la 7 iunie 2021La nivel mondial, in ultimele opt zile, numarul de cazuri confirmate a crescut cu 2.952.211 de la 170.377.345 cazuri in 31 mai, la 173.329.556 cazuri in…

- Cel putin 17 migranti africani care incercau sa traverseze Mediterana din Libia catre Italia s-au inecat in largul Tunisului, a anuntat joi crucea rosie internationala, potrivit www.usnews.com Garda de coasta tunisiana a salvat doua femei nigeriene in apele in largul prasului Zarzis, a declarat un oficial…