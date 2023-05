Inteligenţa artificială este un risc existenţial pentru oameni, spune fostul şef al Google. Pot fi răniţi sau ucişi Inteligenta artificiala ar putea prezenta riscuri existentiale, iar guvernele trebuie sa stie cum sa se asigure ca tehnologia ”nu este folosita gresit de oameni rai”, a avertizat miercuri fostul CEO al Google, Eric Schmidt, transmite CNBC. Viitorul AI a fost pus in centrul conversatiilor dintre tehnologi si factorii de decizie politica, care se confrunta cu modul in care va arata tehnologia in viitor si cum ar trebui reglementata. ChatGPT, chatbotul care a devenit viral anul trecut, a starnit, fara indoiala, mai multa constientizare a inteligentei artificiale, deoarece firmele majore din intreaga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

