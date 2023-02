Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea veniturilor din energie si cresterea cheltuielilor au impins bugetul federal al Rusiei la un deficit de 1.760 de miliarde de ruble, in ianuarie, deoarece sanctiunile si costul campaniei militare a Moscovei in Ucraina sufoca perspectivele economiei. Analistii spun ca cheltuielile cu aproape…

Producatorul american de cipuri Wolfspeed intentioneaza sa construiasca o fabrica in Germania pentru mai mult de 2 miliarde de euro (2,17 miliarde de dolari), potrivit publicatiei Handelsblatt, citata de Reuters.

- Furnizorul auto german ZF va detine o participatie minoritara minoritara la fabrica de cipuri, a relatat ziarul de afaceri, citand surse familiare cu proiectul. Productia ar trebui sa inceapa peste patru ani la locatia din micul land Saarland, din sud-vestul Germaniei, se mai arata in articol. Un purtator…

- Intel a anuntat la inceputul acestui an ca doreste sa construiasca o fabrica de semiconductori in Italia, ca parte a unui plan mai larg de a investi pana la 80 de miliarde de euro (85,15 miliarde de dolari) in urmatorul deceniu in extinderea capacitatii sale de productie in Europa. Acordul, care ar…

Comisia Europeana a aprobat schema de sprijin a guvernului german pentru energia regenerabila, de 28 de miliarde de euro, care vizeaza extinderea rapida a utilizarii energiei eoliene si solare, transmite Reuters, potrivit News.

- Fabrica este esentiala pentru planurile Germaniei si ale Uniunii Europene de a intari rezilienta continentului, aducand mai multa productie la nivel local, dupa ce pandemia de Covid-19 si invadarea Ucrainei de catre Rusia au evidentiat riscurile implicate de lanturile de aprovizionare lungi, care se…

- Intel a renuntat la obiectivul sau initial de a deschide o fabrica de cipuri in orasul Magdeburg, din estul Germaniei, in prima jumatate a anului 2023, a informat ziarul regional Volksstimme, afirmand ca gigantul semiconductorilor ar fi dorit subventii publice mai mari, transmite Reuters, citat de…

- China pregatește un pachet de subvenții și de scutiri de taxe in valoare totala de 143 miliarde dolari pentru susținerea industriei de microprocesoare, decizia avand o importanța geopolitica in competiția tehnologica purtata contra SUA, scrie Reuters.