Stiri pe aceeasi tema

- Statele Uniunii Europene vor contribui cu pana la 60% din imprumutul de 50 de miliarde de dolari pe care tarile din grupul G7 l-au promis Ucrainei si care va fi garantat cu veniturilor rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor impuse Rusiei, a declarat vineri ministrul italian al…

- Un proiect de rezoluție pe care puterile europene l-au inaintat luni, 3 iunie, Consiliului Guvernatorilor AIEA (Agentia Internationala pentru Energia Atomica), pentru a fi supus la vot in aceasta saptamana, preseaza din nou Iranul sa explice urmele de uraniu gasite in situri nedeclarate și aminteste…

- Uniunea Europeana a autorizat luni preluarea de catre compania japoneza Nippon Steel a US Steel, in valoare de 14,9 miliarde de dolari, atenuand ingrijorarile legate de concurența in urma unei tranzacții care a atras opoziția politica in Statele Unite, transmite Reuters. Foto: Facebook Aprobarea de…

- „Dansul stie mai bine ce aspiratii are. Eu, din ce stiu, ca proceduri si practici ale acestor institutii, la NATO nu are nicio sansa. In ceea ce priveste o functie inalta la UE, sef de Comisie, de Consiliu, seful politicii externe sau presedintele Parlamentului, una din functii e exclusa, cea de presedinte…

- „Dansul stie mai bine ce aspiratii are. Eu, din ce stiu, ca proceduri si practici ale acestor institutii, la NATO nu are nicio sansa. In ceea ce priveste o functie inalta la UE, sef de Comisie, de Consiliu, seful politicii externe sau presedintele Parlamentului, una din functii e exclusa, cea de presedinte…

- Romania se numara printre tarile membre cu cel mai ridicat deficit guvernamental, potrivit cifrelor publicate luni de Eurostat. Majoritatea statelor membre au raportat un deficit guvernamental in 2023, cu exceptia Ciprului, Danemarcei (ambele cu surplus de 3,1%), Irlandei (1,7%) si Portugaliei (1,2%).…

- Contributiile voluntare, anuntate la reuniunile de primavara ale Bancii Mondiale si ale Fondului Monetar International de la Washington, reprezinta cea mai mare imbunatatire unica a bilantului Bancii Mondiale de cand SUA si alti actionari si-au extins misiunea dincolo de combaterea saraciei, in 2022.…

- Premierul slovac Robert Fico a anunțat marți ca țara sa refuza sa implementeze noul sistem al politicii europene privind migratia, aprobat saptamana trecuta de Parlamentul European, transmite Reuters, citata de Agerpres.„Spunem fara echivoc ca nu se poate ordona unei tari sa accepte - in cazul Slovaciei…