- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri o plangere impotriva deciziei Parchetului de a clasa dosarul deschis ca urmare... The post Dosarul caselor din Sibiu ale lui Klaus Iohannis, clasat definitiv appeared first on Renasterea banateana .

- Comisia Europeana a criticat dur documentul oficial trimis de guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE pentru relansarea economica, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Comisia a reproșat Guvernului de la București ca Programul Național de Redresare și Reziliența…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, sambata, ca nefondata, sesizarea Partidului Miscarea Populara referitoare la anularea alegerilor in Bucuresti si la votul pe liste suplimentare in Capitala. Decizia este definitiva. Filiala Sectorului 3 a PMP a depus, vineri, la ICCJ o cerere de anulare…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis definitiv, joi, restituirea la Parchetul Militar a dosarului Mineriadei din 1990, in care au fost trimisi in judecata fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director SRI Virgil Magureanu, pentru refacerea de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei s-ar putea pronunta, astazi, pe cererea de solutionare a unui conflict juridic dintre Senat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, formulata de presedintele interimar al forului legislativ, Robert Cazanciuc, dupa ce Parchetul General i-a deschis…

- Judecatoria Sibiu a respins vineri, validarea primarului reales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, informeaza un comunicat de presa al instantei. Fodor este membru al Forumului Democrat al Germanilor din Romania, FDGR, formațiune din care a facut parte și președintele Klaus Iohannis. „Se aduce la…