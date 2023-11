Instanța s-a pronunțat in cazul moștenitorilor lui Maradona. Aceștia au caștigat lupta pentru folosirea numelui marelui fotbalist argentinian, dupa ce cea mai inalta instanta europeana a declarat ca firma argentiniana Sattvica, care apartine fostului sau avocat, nu are dreptul la marca. In urma cu trei ani, vestea ca Maradona s-a stins din viața genera un val de tristețe publica. La scurt timp dupa decesul fotbalistului, Sattvica a cerut Oficiului european de brevete EUIPO sa transfere catre companie marca, pe baza unui document din 2015 emis de Maradona, care autoriza utilizarea comerciala a…