Fostul ministru Adomniței, achitat în dosarul „Albumul” din cauza incompetenței procurorilor DNA Fostul ministru, Liviu Adomniței, a fost achitat vineri de catre magistrații Curții de Apel Galați intr-un caz ce a ținut in tensiune opinia publica. Sentința a aruncat o umbra de dubiu asupra competenței procurorilor DNA, care au fost criticați pentru o presupunere greșita la inceputul anchetei. Dosarul „Albumul” a fost marcat de o serie de erori din partea anchetatorilor, conform deciziei instanței. In motivarea sentinței, magistrații au subliniat ca procurorii s-au concentrat pe demonstrarea unei infracțiuni care, in realitate, nu constituia o ilegalitate. Adomniței a fost achitat și de acuzația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Galati a dispus joi achitarea lui Cristian Adomnitei, fost presedinte al Consiliului Judetean Iasi si fost ministru al Educatiei, in dosarul „Albumul”, in care a fost acuzat ca a acordat unei firme, folosind documente false, un contract de servicii de tiparire de materiale de promovare,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Cristian Adomnitei, a fost achitat in dosarul “Albumul”. In prima instanta el a fost condamnat la 3 ani si doua luni de inchisoare. Decizia de astazi a Curtii de Apel Galati este definitiva. Constantin Mihai vine cu detalii: 7 ani de judecata. In 4 ani,…

- Cristian Adomnitei, fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, a fost achitat in dosarul „Albumul”. In prima instanta el fusese condamnat la 3 ani si doua luni de inchisoare. Decizia de astazi a Curtii de Apel Galati este definitiva.„Instanta a dispus achitarea, constatand ca nu exista suficiente…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de trei barbati acuzati de tentativa de omor, arestati in urma cu un an, in ianuarie 2023. Un alt inculpat din acest dosar a fost plasat sub control judiciar. Potrivit oamenilor legii, inculpatii au batut si injunghiat un barbat de 36 de…

- Dosarul in care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații cere judecatorilor de la Curtea de Apel București sa constate calitatea de colaborator al Securitații a lui Gheorghe Onul – primarul comunei Salva, taraganeaza de mai bine de cinci ani pe rolul instanțelor. Dosarul a fost transformat…

- Fostul vicepremier si ministru de Interne, Gabriel Oprea, revine in politica. Sambata, Gabriel Oprea a fost reales presedinte al Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), pentru urmatorii patru ani. In cadrul Conferintei Nationale a UNPR a fost stabilita conducerea formatiunii politice, secretarul…

- Fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, atrage atenția asupra responsabilitații decidenților politici in privința problemei grave a drogurilor in țara. Intr-o intervenție la emisiunea Info Edu difuzata de TVR Info, Miclea a pus sub semnul intrebarii eficacitatea testelor antidrog propuse de autoritați…

- In 24 noiembrie ar fi trebuit sa avem o sentința definitiva data de Curtea de Apel Cluj in dosarul primarului de Baia Mare. Doar ca instanța a decis (cel puțin asta apare pe portalul instanței de judecata clujene) ca se impune o amanare, nefiind trecuta insa nicio data. Cand va fi urmatorul termen,…