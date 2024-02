El este Giorgio Ciabattoni, italo-românul de la Sanremo! A fost premiat în cadrul faimosului festival S-a incheiat o noua ediție a prestigiosului festival de la Sanremo, o ediție cu multe premiere. Pentru italieni este pentru prima oara in ultimii zece ani cand o femei caștiga Marele Premiu al Festivalului (solista Angelina Mango -n.r.), iar pentru romani, mare surpriza, bucureșteanul Georgio Ciabattoni a fost premiat pentru intreaga sa activitate, dar și pentru popularizarea muzicii italiene in strainatate. Fost membru al trupei legendarului Gianni Morandi, Benedetto Giorgio Ciabattoni (52 ani) și-a mutat viața și cariera muzicala in Romania de mai bine de 15 ani, fiind cel mai cunoscut solist… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

