Stiri pe aceeasi tema

- Seceta a redus valoarea producției agricole, in 2020, cu circa 15%, pana la 81,4 miliarde lei, cea mai mare pondere avand producția vegetala (64,9%), potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Anul trecut, seceta a diminuat serios producția de porumb, fiind inregistrata o scadere de…

- Seceta a redus valoarea producției agricole, in 2020, cu circa 15%, pana la 81,4 miliarde lei, cea mai mare pondere avand producția vegetala (64,9%), potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Anul trecut, seceta a diminuat serios producția de porumb, fiind inregistrata o scadere de…

- Valoarea productiei ramurii agricole in anul 2020, in prețuri curente, a fost de 81,400 miliarde lei, din care producția vegetala deține ponderea cea mai mare (64,9%), anunța INS. Valoarea productiei vegetale, in anul 2020 fata de anul 2019, a inregistrat scaderi in toate regiunile de dezvoltare…

- Efectivul matca a scazut cu 0 , 7 % la 1 i unie , fa ta de 1 i unie 2020, la 1,23 milioane capete. “Efectivele de b o v ine existente l a 1 i unie 2021 au scazut cu 2 , 6 % pe total si cu 0 , 7 % la efectivul matca , fa ta de 1 i unie 2020 “, arata datele INS. Analizand distributia pe regiuni de dezvoltare…

- Efectivele de bovine din Romania au scazut cu 2,6% (- 50.025 capete) la 1 iunie, la 1,86 milioane capete, fata de aceeasi perioada a anului trecut (1,91 milioane capete), arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Efectivul matca a scazut cu 0,7% la 1 iunie, fata…

- Efectivele de porcine existente la 1 mai in Romania au scazut cu 3,5% pe total (-127.799 capete), la 3.541.543 capete, si cu 3,2% (-7.667 capete) la efectivul matca, la 229.176 capete, fata de 1 mai 2020, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Efectivele…

- ”E fectivele de porcine existente la 1 mai 2021 au scazut cu 3 ,5% pe total si cu 3 , 2 % la efectivul matca, fata de 1 mai 2020”, arata datele INS. Analizand distributia pe regi uni de dezvoltare se constata ca ponderea efe ctivelor de porcine existente la 1 mai 2021 , fata de aceeasi data a anului…

- In anul 2020, valoarea producției ramurii agricole a scazut cu 15,4% comparativ cu anul precedent. Producția vegetala a scazut cu 21,5%, iar producția animala și serviciile agricole au scazut cu cate 1,2%, a anunțat luni Institutul Național de Statistica (INS), potrivit mediafax.ro. Conform…