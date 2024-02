Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de Cercetare in Educatie din cadrul Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei, a analizat neparticiparea elevilor de liceu la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie 2023 Cercetarea s-a derulat in opt unitati de invatamant…

- ” In perioada 1.I – 30.XI 2023 s-au eliberat 32096 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 21,7% fata de perioada 1.I – 30.XI.2022. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-1.702 autorizatii), Sud-Muntenia (-1.503), Nord-Vest (-1.405),…

- ”In trimestrul III 2023 au fost date in folosinta 17.916 locuinte, in scadere cu 2.307 locuinte fata de trimestrul III 2022. In perioada 1.I-30.IX.2023 au fost terminate 49.993 locuinte, in scadere cu 2.801 locuinte fata de perioada corespunzatoare a anului precedent”, arata datele INS. Pe medii de…

- Ponderea gospodariilor din Romania care aveau acces la Internet de acasa a ajuns, in acest an, la 85,7% din total, in crestere cu 3,6% fata de anul 2022, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Conform statisticii oficiale, proportia persoanelor…

- 95% dintre cei chestionati declara ca se simt mandri ca sunt romani (fata de 83% in 2013), in timp ce 4,3% afirma contrariul (comparativ cu 12,8% in 2013). 0,7% nu stiu sau nu raspund la aceasta intrebare (comparativ cu 4,2% in 2013).Nu se inregistreaza diferente semnificative pe categorii socio-demografice…

