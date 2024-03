Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locuintelor finalizate in Romania, in 2023, a ajuns la 71.454 de unitati, in scadere cu 1.878 locuinte, comparativ cu anul 2022, arata datele publicate, ieri , de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Pe medii de rezidenta, in anul 2023 fata de anul 2022, se evidentiaza…

- ”In anul 2023 au fost terminate 71454 locuinte, in scadere cu 1.878 locuinte, fata de anul 2022. In trimestrul IV 2023 au fost date in folosinta 21.461 locuinte, in crestere cu 923 locuinte, fata de trimestrul IV 2022”, arata datele INS. Anul 2023 fata de anul 2022 In anul 2023 au fost terminate 71.454…

- Piața construcțiilor rezidențiale s-a contractat in 2023, fiind emise doar 34.646 autorizatii de construire, in scadere cu 20,6%, arata datele INS publicate joi.Trendul descendent s-a remarcat in toate regiunile: Bucuresti-Ilfov (-1648 autorizatii), Sud-Muntenia (-1575), Nord-Vest (-1499), Vest (-1062),…

- The number of residential building permits in Romania decreased by 5.2% in December 2023 y-o-y, according to data published on Thursday by the National Institute of Statistics (INS).According to the official statistics, the total usable area for the same type of construction in the last month of…

- PSD se afla in picaj. Cel puțin, asta releva datele unui sondaj INSCOP , dat publicitații azi, in care PSD a scazut sub 30% in ceea ce privește intenția de vot pentru alegerile europarlamentare. Comparativ cu acum un an, PSD a scazut 4.8 procente, in timp ce PNL (celalalt partid aflat in coaliția de…

- Unitatea de Cercetare in Educatie din cadrul Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei, a analizat neparticiparea elevilor de liceu la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie 2023 Cercetarea s-a derulat in opt unitati de invatamant…

