- Preturile produselor agricole au scazut in ultima luna a anului 2023 cu 13,36% raportat la decembrie 2022, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Aceasta evolutie a preturilor s-a datorat in principal produselor vegetale, ale caror preturi au avut o contributie de minus…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat un act normativ emis de Guvernul susținut de PNL, in scopul reducerii inflației și creșterii puterii de cumparare a romanilor. Legea nr. 10/2024 reglementeaza instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la produsele…

- Produsele de consum s-au scumpit cu 10,4% in 2023, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS). Cele mai mari creșteri ale prețurilor au fost in sectorul serviciilor: 11,2%.

- Rata somajului in trimestrul III 2023 a fost de 5,4%, valoare egala cu cea ȋnregistrata in trimestrul II 2023, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul III 2023, populatia activa a Romaniei era de 8,17 milioane persoane, din care 7,732 milioane persoane…

- Uleiul comestibil s-a ieftinit cel mai mult, cu 27,51%, in noiembrie 2023 fata de noiembrie 2022, arata ultimele date publicate de Institutul Național de Statistica prin evoluția inflației in Romania. De asemenea, faina s-a ieftinit cu 24% fața de anul precedent, iar zaharul cu 4,6%.Scaderi ale prețului…

- Institutul Național de Statistica a publicat datele luna privind rata inflației. Rata inflației de la inceputul anului a fost de 6,3%, in timp ce creșterea prețurilor a fost de 11,2%.”Indicele preturilor de consum in luna noiembrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2023 a fost 99,99%. ▪ Rata…

- Rata somajului a scazut in octombrie la 5,4%, dar ajunge la 21% la tinerii pana in 24 de aniRata somajului in luna octombrie 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna septembrie 2023, de 5,5%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National…