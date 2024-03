Numărul locuințelor finalizate în 2023, în scădere față de 2022 Au fost finalizate mai puține locuințe! In anul 2023 au fost terminate 71.454 locuințe, in scadere cu 1.878 locuințe, fața de anul 2022, arata datele publicate de Institutul Național de Statistica. ”In anul 2023 au fost terminate 71454 locuințe, in scadere cu 1.878 locuințe, fața de anul 2022. In trimestrul IV 2023 au fost date in folosința 21.461 locuințe, in creștere cu 923 locuințe, fața de trimestrul IV 2022”, transmite INS. In anul 2023 au fost terminate 71.454 locuințe, in scadere cu 1.878 locuințe, fața de anul 2022. Situația pe medii de rezidența, in anul 2023 fața de anul 2022, pune in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

