- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut in luna ianuarie 2024, , fata de luna decembrie 2023, atat ca serie bruta cu 20%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 6,3%, arata datele publicate…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a scazut in ianuarie 2024, fata de luna decembrie 2023, atat ca serie bruta cu 23%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 5%, arata datele publicate de Institutul National…

- ”In luna ianuarie 2024, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a scazut, fata de luna decembrie 2023, atat ca serie bruta cu 23%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 5%. Fata de luna ianuarie 2023, cifra de…

- ”In luna ianuarie 2024 volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut fata de luna decembrie 2023, ca serie bruta cu 17,2%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 3,8%. Fata…

- In anul 2023, cifra de afaceri din comertul cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, a crescut, in termeni nominali, fata de anul 2022, ca serie bruta, cu 1,1%, arata datele publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS). Cifra de afaceri din comertul cu ridicata,…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata a crescut cu 0,8% in primele 11 luni din 2023 (INS)Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in primele 11 luni din 2023, in termeni nominali, fata de perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2022,…

- ”Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-30.XI.2023, comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2022, a inregistrat o crestere, in termeni nominali, pe ansamblu, cu 0,8%, datorita cresterii comertului cu ridicata al altor…

- ”In perioada 1.I-30.XI.2023 comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2022, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut, in termeni nominali, pe ansamblu, cu 13,1%, datorita cresterilor inregistrate la cifra de afaceri din: alte servicii furnizate in…