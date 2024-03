”In luna ianuarie 2024 volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut fata de luna decembrie 2023, ca serie bruta cu 17,2%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 3,8%. Fata de luna ianuarie 2023 volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in luna ianuarie 2024, a crescut atat ca serie bruta cu 6,6%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 5,1%”, arata datele…