- Dupa o toamna lunga, cu temperaturi anormal de ridicate pentru aceasta perioada a anului, iarna iși intra in drepturi, „impinsa" de la spate de un ciclon polar care traverseaza Romania, dinspre Marea Neagra inspre nordul țarii.Meteorologii ANM au emis deja o serie de avertizari meteo de ...

- Rata inflatiei s-ar putea sa fie, anul acesta, usor sub 8%, dar probabil, in primul trimestru din 2024 vom avea o crestere de preturi, pentru ca vor veni impozitele noi, a declarat, joi, la o conferinta pe teme economice, Adrian Codirlasu, vicepresedinte CFA Romania."Suntem pe un trend descendent…

- Cea mai importanta expoziție dedicata lui Constantin Brancuși in ultima jumatate de secol, in Romania, se deschide publicului pe 30 septmbrie, la Muzeul de Arta din Timișoara, ca parte a programului cultural Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023.

- Mai bine de jumatate dintre lifturile care funcționeaza in Romania au durata de viața cu mult depașita. Adica sunt mai vechi de 25 de ani. Acesta este și motivul pentru care se și intampla accidente grave. In București existau 19.900 de ascensoare in 2019, dintre care aproximativ 14.300 erau deținute…

- Simona Maxim: ”Festivalul și viitorul jazzului se scriu in fiecare zi. Publicul este elementul ce ne aduce bucurii și pe care il descoperim in mod repetat” Sibiu Jazz Festival, cel mai renumit festival de jazz din Romania, a depașit jumatate de secol, conturandu-se intr-un model de dezvoltare artistica…

Pagina de Media a publicat audientele posturilor de radio din Romania, masurate de IMAS – Marketing si Sondaje SA si MERCURY RESEARCH S.R.L. in perioada estivala 2023.