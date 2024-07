Numărul românilor care reciclează în sistemul ReturRO, în creștere Sistemul ReturRO Sistemul de Garanție-Returnare RetuRO, lansat la finalul lui 2023, a avut un inceput marcat atat de rezultate pozitive in ceea ce privește reciclarea in Romania, cat și de experiențe negative asociate timpului lung de aștepare la stațiile de colectare de deșeuri și dificultaților tehnice, printre altele, scrie Economedia . La finalul lunii iunie, administratorii sistemului anunțau ca peste 29.000 de tone de ambalaje SGR au fost predate catre reciclatori in primele șase luni ale programului, cu alte cuvinte, peste 85% din cantitatea de ambalaje colectate de la consumatori. Radu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

