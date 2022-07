Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie, ceea ce mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie, transmite Reuters citata de Agerpres. Potrivit unei estimari preliminare…

- Biroul National de Statistica informeaza ca, preturile medii de consum in luna iunie 2022 fata de luna mai 2022 au crescut cu 2,21%. Creșterea preturilor medii de consum a fost determinata de majorarea preturilor la produsele alimentare cu 0,57%, la marfurile nealimentare cu 2,35% și la serviciile prestate…

- Inflatia din zona euro a atins un nou record in iunie, de 8,6- comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, chiar inainte de prima crestere a ratei dobanzii a Bancii Centrale Europene (BCE) in ultimii 11 ani, potrivit datelor biroului european de statistica Eurostat, transmite CNBC. Analistii intervievati…

- Inflatia din Grecia a ajuns la 12 la suta in luna iunie, de la 10,5 la suta in mai si 9,1 la suta in aprilie, potrivit datelor publicate de Eurostat, a anuntat vineri, 1 iulie, autoritatea oficiala de statistica a Uniunii Europene.Rata este cea mai mare inregistrata in Grecia in ultimii 29…

- Creșterea prețurilor la energie a impins inflația in zona euro la un nou maxim istoric, de 8,6%, in luna iunie. Aceasta cifra record, in creștere de la 8,1% in mai, reprezinta o veste proasta pentru economia europeana, care se confrunta in prezent cu mai multe provocari in același timp: razboiul din…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.…

- Romania se afla printre tarile Uniunii Europene cu o inflație de doua cifre in luna mai, arata datele publicate, vineri, de Eurostat . Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna mai pana la 8,8%, de la 8,1% in luna aprilie. Țarile membre cu cele mai ridicate rate fiind:…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro si-a continuat cresterea in luna mai, ajungand la un maxim istoric de 8,1%, in conditiile in care razboiul din Ucraina a provocat o explozie a preturilor la energie si alimente, transmite AFP. Potrivit unei estimari preliminare publicate marti de Eurostat, rata anuala…