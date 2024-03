Inflația în scădere, produse autohtone, prețuri mai accesibile! Inflația a reintrat pe trend de scadere, ajungand la 7,2% in februarie 2024, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Acesta reprezinta un avans semnificativ in comparație cu anul trecut, cand ajunsese la 15,5%. BNR avertiza la acea vreme asupra riscului ca inflația sa urce pana la 17%. Scaderea la o valoare cu o cifra este obiectivul pe care Marcel Ciolacu, președintele PSD, și l-a asumat inainte de preluarea Guvernului. Este și rezultatul masurilor privind plafonarea prețurilor la energie și limitarea adaosurilor comerciale la alimente. Investițiile Un alt factor care a stabilizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca va fi prelungita si in acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS cu toate componentele sale. In jur de 11.500 de firme romanesti vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro, a mai precizat seful…

- Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, mai ales de cand au fost majorate accizele. In luna februarie, prețul mediu al unui litru de benzina a crescut cu aproape 6 procente, ceea ce inseamna ca un plin este mai scump cu aproximativ 20 de lei. Pentru un litru de motorina platim cu 5,1% mai…

- Daca PSD nu ar fi intervenit pentru a opri specula la energie și alimente, in prezent am fi avut o inflație de 16-17%, nu de 7,4%, transmit social-democrații, care resping ideea ca inflația in ianuarie se situeaza la un nivel record. „Fact-checking-ul saptamanii: fals. Romania se confrunta cu o inflație-record…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca a decis sa prelungeasca ordonanța privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza, cu 60 de zile. „Am decis sa prelungesc cu 60 de zile ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Romanii trebuie sa aiba parte in continuare…

- In urma primei ședințe de Guvern din anul acesta, s-au stabilit o serie de decizii prin care sunt onorate angajamentele asumate de premierul Marcel Ciolacu privind domeniul Sanatații in Romania. Principalele decizii luate sunt: deblocarea a unui cuantum aproximativ de 8000 de posturi in domeniul Sanatații,…

- Alimentele s-au scumpit cu 5,82% in decembrie, iar serviciile cu peste 11%, potrivit datelor transmise vineri de Statistica, ducand astfel rata inflației la 6,61%. „Inflația este ca pasta de dinți: odata ce iese din tub, este imposibil sa o bagi inapoi; deci, este mai bine sa nu apasați prea tare pe…

- Deficitul comercial a scazut cu 17,6% in primele 11 luni din 2023 (INS)Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2023 a fost de 25,555 miliarde de euro, mai mic cu 5,450 miliarde de euro (-17,6%) decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2022,…

- Cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ce implica o finanțare neta de 2,7 miliarde euro, a fost trimisa, vineri la Bruxelles de catre Guvern. Peste 1,85 miliarde de euro din aceasta sima reprezinta granturi, iar 811 milioane vor proveni din imprumuturi, se…