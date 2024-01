Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii in valoare de 240,1 miliarde de dolari, in crestere cu 26,3% pe un an, potrivit autoritatilor vamale chineze.Beijingul si Moscova isi stabilisera obiectivul anual la 200 de miliarde de dolari, ceea ce era deja un record.China si Rusia si-au…

- Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii in valoare de 240,1 miliarde de dolari, in crestere cu 26,3% pe un an, potrivit autoritatilor vamale chineze.Beijingul si Moscova isi stabilisera obiectivul anual la 200 de miliarde de dolari, ceea ce era deja un record.China si Rusia si-au…

- Extrem de criticat pentru ca a afirmat ca migrantii „otravesc sangele” Statelor Unite, Donald Trump a respins orice comparatie cu Adolf Hitler, asigurand ca „nu a citit niciodata Mein Kampf”. Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email „Este adevarat ca ei distrug sangele…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat marți (19 decembrie) ca a simțit o schimbare in tonul Indiei fața de Ottawa, dupa ce Statele Unite au avertizat New Delhi cu privire la implicarea sa intr-un complot dejucat de a ucide un lider separatist sikh pe teritoriul SUA, potrivit Reuters. „Cred ca…

- Rusia va raspunde cu aceeași moneda daca SUA vor relua testele nucleare, a declarat vineri ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, citat de agenția de știri TASS. Ultimul test nuclear al Uniunii Sovietice a avut loc in 1990. Ultimul test nuclear al Statelor Unite a avut loc in 1992, iar Franța…

- Un fost inalt responsabil al politiei federale americane, FBI, a fost condamnat la patru ani si doua luni de inchisoare deoarece a lucrat pentru oligarhul rus Oleg Deripaska, vizat de sanctiunile Washingtonului, a anuntat joi Departamentul de Justitie (DoJ) al Statelor Unite, transmite AFP. Charles…

- Un fost inalt responsabil al politiei federale americane, FBI, a fost condamnat la patru ani si doua luni de inchisoare deoarece a lucrat pentru oligarhul rus Oleg Deripaska, vizat de sanctiunile Washingtonului, a anuntat joi Departamentul de Justitie (DoJ) al Statelor Unite, transmite AFP. Charles…

- Restricții de circulație in New Delhi pentru a reduce poluareaAutoritațile din New Delhi, India, au decis sa restricționeze utilizarea vehiculelor pentru a reduce poluarea aerului, a anunțat luni ministrul indian al mediului, conform Agerpres. Autoritațile din orașul indian New Delhi vor restricționa…