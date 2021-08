Serul ZyCoV-D, administrat in trei doze, fara utilizarea unui ac, previne simptomele bolii in proportie de 66%, potrivit datelor preliminare ale unui studiu citate de dezvoltatorul vaccinului, Cadila Healthcare. Compania are in plan sa produca anual pana la 120 de milioane de doze din acest al doilea vaccin anti-Covid dezvoltat in India. Anterior, vaccinurile bazate pe ADN au funtionat bine la animale, dar nu la oameni. Pana in prezent, India a administrat peste 570 de milioane de doze din trei vaccinuri aprobate spre utilizare – Covishield, Covaxin si Sputnik V. Aproximativ 13% dintre adulti…