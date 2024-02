Novavax a soluţionat un litigiu cu Gavi privind anularea unui acord de cumpărare de vaccinuri pentru Covid; acţiunile Novavax au urcat cu 20% Novavax ar putea plati organizatiei pana la 475 de milioane de dolari, dar suma totala ar putea fi mai mica daca Gavi decide sa comande mai multe vaccinuri de la companie, in urmatorii cinci ani. Totusi, acordul elimina ceea ce unii analisti au considerat una dintre cele mai mari incertitudini in jurul producatorului de vaccinuri pentru Covid, care reduce costurile, pe fondul indoielilor cu privire la capacitatea sa de a ramane in afaceri si a scaderii cererii de produse Covid la nivel mondial. In 2022, Novavax a reziliat un contract de cumparare convenit cu Gavi, cu sediul la Geneva. Compania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

