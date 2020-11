Indemnizații mai mari pentru rezerviștii voluntari Guvernul a aprobat marirea indemnizației pentru rezerviștii voluntari. Asta dupa ce in ultimii ani, armata nu și-a putut ocupa posturile din cauza sumelor ridicole de 120-150 de lei pe care un astfel de rezervist voluntar le-ar fi primit, atunci cand nu ar fi fost la unitate. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Guvernul a aprobat majorarea sumelor alocate remunerarii rezerviștilor militari și eliminarea unor obligații. La indemnizația de instalare se vor adauga gradatiile si solda de comanda. Cuantumul...

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari, care va asigura cresterea atractivitatii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar prin majorarea nivelului de remunerare si prin eliminarea…

- Ministerul Apararii Naționale anunța aprobarea de catre Guvern a unui proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari. Noua lege prevede ca la indemnizația de instalare se vor adauga, in plus fata de prevederile actuale, gradatiile si solda…

