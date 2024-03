Volei feminin: CSO Voluntari, la un pas de semifinalele Diviziei A1

Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat sezonul regulat in Divizia A1 la volei feminin. CSM Lugoj s-a situat, in final, pe locul 4 in clasament, cu 48 de puncte, cu doar un punct mai puțin decat echipele clasate pe primele trei locuri – CSM Targoviște, Rapid București și CSM Volei Alba Blaj (situate in aceasta…

- CSO Voluntari 2005 a invins-o pe CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (25-23, 25-23, 25-20), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a a Diviziei A1 la volei feminin, ultima a sezonului regulat, potrivit Agerpres. Cubaneza Heidy Casanova Alvarez, cu 26 de puncte, a fost artizana victoriei…

- CSM Volei Alba-Blaj a revenit pe primul loc in Divizia A1 la volei feminin, dupa mai multe etape, in urma victoriei reusite la Bacau, sambata, in etapa a 20-a. Campioana a profitat de esecul suferit de CS Rapid Bucuresti acasa, cu CSM Lugoj, conform Agerpres. CSM Volei Alba-Blaj a castigat fara drept…

- Formația de volei feminin CSM Lugoj a obținut o victorie lejera, in etapa a 17-a a Diviziei A1. Voleibbalistele de la CSM Lugoj s-au impus cu 3-0 (25-18, 25-15, 25-13), in deplasare cu CSM Constanța. In urma acestei victorii de trei puncte, CSM Lugoj a urcat, din nou, pe locul 3 in…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSM Constanta cu scorul de 3-0 (25-18, 25-12, 25-21), marti, in deplasare, intr-un meci din etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin.Jelena Vulin, cu 21 de puncte, a fost cea mai buna de la invingatoare. Ana Miron a contribuit cu 13 puncte, potrivit Agerpres.…

- Sambata, 3 februarie este programata etapa a 16-a a Diviziei A1 la volei feminin. In aceasta runda, „lanterna roșie” a clasamentului, CS Știința Bacau va intalni, in deplasare, ocupanta locului 9 și, posibil, viitoarea adverara din play-out, CSM Constanța. Etapa este completata de partidele: Rapid București-…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au caștigat partida cu CSU Medicina Tg. Mureș, din etapa a 14-a a Diviziei A1, disputata pe propriul teren. Formația din Lugoj s-a impus cu 3-0 (25-16, 25-22, 25-23), dupa un joc in care targ-mureșencele nu au cedat ușor. Punctele formației CSM Lugoj au…

- Echipa de volei feminin CSO Voluntari a fost invinsa marti, pe teren propriu, de formatia italiana Igor Novara, scor 3-0, in mansa retur din sferturile de finala ale Challenge Cup.Scorul pe seturi a fost 25-17, 25-18, 25-20, potrivit news.ro. In tur, Igor Novara a castigat cu scorul de 3-1,…