Inculpat pentru agresiuni sexuale, Kevin Spacey va compărea în fața unui tribunal din Londra Actorul american Kevin Spacey, inculpat pentru patru agresiuni sexuale asupra unor barbati in Marea Britanie, va comparea joi in fata unui tribunal din Londra, a anuntat luni politia britanica, potrivit AFP. „Kevin Spacey, in varsta de 62 de ani, a fost oficial inculpat” luni, a precizat Metropolitan Police intr-un comunicat. „El va comparea la Westminster Magistrates Court joi, 16 iunie, la 10.00 (09.00 GMT)”, a adaugat sursa citata. La sfarsitul lunii mai, parchetul britanic si-a dat acordul pentru urmarirea penala a starului din seria ‘House of Cards’ pentru patru acuzatii de agresiuni sexuale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

