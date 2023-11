Încrederea consumatorilor francezi în economie se îmbunătăţeşte, dar cea a germanilor rămâne scăzută Conform sondajului lunar realizat de institutul GfK, increderea consumatorilor din Germania a ramas constanta in aceasta luna. In schimb, cifrele agentiei franceze de statistica Insee au aratat ca gospodariile sunt ceva mai optimiste. In Germania lovita de recesiune, ”dorinta de a face cumparaturi este in crestere usoara, in timp ce asteptarile privind veniturile au cunoscut o scadere usoara”, a spus GfK. Increderea germanilor a ramas neschimbata in noiembrie dupa trei luni de declin, dar se afla la un nivel scazut, cu putine semne de imbunatatire la orizont. Increderea consumatorilor francezi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

