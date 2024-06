Spania va renunta temporar la taxa pe vanzari la uleiul de masline pentru a-i ajuta pe consumatori sa faca fata majorarii preturilor, a anuntat Guvernul de la Madrid. Spania este cel mai mare producator si exportator mondial de ulei de masline, dar valurile de caldura si seceta prelungita au redus productia de masline, anunța Agerpres. Pretul uleiului de masline in Spania a crescut semnificativ, pe fondul presiunilor inflationiste globale si al reducerii productiei. Preturile au crescut si in alte tari mediteraneene. Din septembrie 2020, pretul uleiului de masline a crescut cu 272% in Spania,…