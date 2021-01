Inconștiență pe șoselele din Capitală: șoferi băuți și drogați, amendați de polițiști Brigada Rutiera a anuntat ca politistii au facut verificari in ultimele doua zile in Capitala si au aplicat 23 de amenzi, in valoare de peste 10.000 de lei si au retinut 26 de permise de conducere. De exemplu, un barbat in varsta de 31 de ani s-a ales cu dosar penal, dupa ce a condus un autovehicul pe o strada din sectorul 5 in timp ce se afla sub influenta sub influenta substantelor psihoactive. Un caz similiar a fost si in Sectorul 3, iar in Sectorul 2 un tanar de 22 de ani a condus un autovehicul fiind sub influenta bauturilor alcoolice. „In noptile de 15/16 si 16/17 Ianuarie a.c., politistii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe zone din Capitala, polițiștii Brigazii Rutiere acționeaza pentru creșterea siguranței rutiere pe drumuri, prevenirea accidentelor produse pe fondul alcoolului sau drogurilor. Este o prioritate.Pe o str din sectorul 5 al Capitalei, un barbat in varsta de 31 de ani a fost depistat conducand…

- Noua soferi au fost prinsi drogati și trei beți la volan de politistii Capitalei. Polițiștii au reținut 26 de permise și au dat, in doua nopți, amenzi de peste 10.000 lei,conform Mediafax. In nopțile de vineri spre sambata și sambata spre duminica polițiștii Brigazii Rutiere au acționat pe…

- In data de 12.01.2021 orele 22:30, lucratorii de politie rutiera au depistat un barbat de 31 de ani care conducea un autoturism cu inmatriculat in judetul Salaj, avand o alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii …

- La data de 10.01.2021, orele 18.25, lucratorii Secției 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului, in timp ce efectuam activitați de supraveghere și control in traficul rutier, pe raza loc. Romanași, jud. Salaj, au oprit pentru verificare un autoturism inmatriculat in județul Salaj, condus de un tanar …

- Polițiștii rutieri ai Capitalei au prins și au amendat mai mulți șoferi prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor, intr-o razie desfașurata in noaptea de sambata spre duminica, in București. Un barbat in varsta de 34 de ani a fost oprit in zona bd.Beijing, iar polițiștii au constatat ca era sub…

- La data de 29 noiembrie 2020, in jurul orei 00,30, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- O persoana a fost spulberata de o mașina in sectorul Rașcani din Capitala. Accidentul a avut loc pe strada Alecu Russo. Imagini de la fața locului au fost postate pe o rețea de socializare. Potrivit autorului postarii, impactul a avut loc in apropierea unei treceri subterane.

- A fost nevoie de 24 de ore pentru a-l prinde pe barbatul care a furat 10.000 de lei dupa ce a amenințat-o pe casiera unei banci din Capitala. Magazinele care nu vand alimente incep sa se inchida unul dupa altul definitiv „In jurul orei 11.30, pe o strada din sectorul 3, a fost depistat, un barbat…