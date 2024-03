Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Rutiera din judetul Ilfov au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, 147 de amenzi pentru diverse abateri in trafic, cativa soferi fiind prinsi conducand sub influenta bauturilor alcoolice ori a substantelor psihoactive, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov,…

- La data de 25 ianuarie 2024, in jurul orei 18.00, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 39 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Gheorghe Barițiu din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara a poseda permis de conducere, pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Vineri, 23 februarie 2024, in jurul orei 02.30, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au oprit, pentru control, pe strada Ion Agarbiceanu din Alba Iulia, un autoturism condus de un barbat de 34 de ani, din Oraștie, județul Hunedoara. In urma testarii conducatorului…

- Politistii au actionat, la sfarsitul acestei saptamani, pe soselele din Dolj, pentru a preveni producerea accidentelor rutiere. In urma actiunilor, oamenii legii au dat peste 300 de amenzi si au retinut 52 de permise de conducere. „In ultimele 48 de ore, polițiștii doljeni au acționat pentru siguranta…

- Politistii au retinut, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de sambata spre duminica, 15 permise de conducere, mai mult de jumatate pentru nerespectarea culorii rosii a semaforului, si au aplicat 49 de amenzi. De asemenea, au depistat un sofer sub influenta substantelor psihoactive in Sectorul…

- Polițiștii brașoveni efectueaza cercetari in cadrul dosarelor penale pe care le-au deschis, dupa persoane au fost depistate conducand autoturismul, in timp ce se aflau sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive. La data de 10 februarie a.c., in jurul orei 00:30, in timp ce efectuau serviciul…

- Conducere sub influența substanțelor psihoactive Aseara, in jurul orei 21:30, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic o autoutilitara care circula pe Drumul Național 2 E85 – Tișița. Barbatul care se afla la volan, in varsta de 38 de ani, din județul Neamț a fost testat cu aparatul din dotare,…

- Sute de permise reținute de Poliția Rutiera, intr-o singura zi. Zeci de șoferi au fost prinși sub influența alcoolului la volan Polițiștii au reținut sute de premise de conducere, intr-o singura zi. Peste 70 dintre acestea au fost pentru alcool la volan. Duminica, 24 decembrie, polițiștii rutieri au…