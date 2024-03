Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 25.02.2024, in jurul orei 00,55, Judecatoria Sectorului 1 si-a insusit propunerea Parchetului si a emis pe numele conducatorului auto mandatul de arestare preventiva pentru 30 de zile", a transmis, duminica, Brigada Rutiera a Capitalei.Potrivit Brigazii Rutiere, sambata dimineata, pe soseaua…

- Un agent al Brigazii Rutiere din Capitala a fost transportat la spital, sambata dimineața, cu rani la picioare, dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un tanar beat și drogat.Un autoturism condus de un tanar care nu a oprit la semnalele polițiștilor a acroșat autospeciala poliției și l-a lovit…

- Un agent al Brigazii Rutiere din Capitala a fost transportat la spital, sambata dimineața, cu rani la picioare, dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un tanar beat și drogat.Potrivit primelor informații, un autoturism condus de un tanar care nu a oprit la semnalele polițiștilor a acroșat autospeciala…

- Un tanar de 18 ani a fost arestat dupa ce a fost prins pe o strada din sectorul 3 al Capitalei conducand, fara a avea permis, un autoturism pe care il furase. Politistii au fost nevoiti sa-l urmareasca in trafic, deoarece nu a oprit la semnal.”La data 02 februarie a.c., in jurul orei 03:20, politisti…

- Codruta Cerva, care s-a remarcat la protestele impotriva masurilor de protectie anti-Covid, a fost blocata in trafic vineri noaptea de catre politistii de la Rutiera, in zona Pietei Victoriei din Capitala, si scoasa cu forta din masina, dupa ce a incalcat mai multe reguli de circulatie, a refuzat sa…

- Pentru ca șoferul nu s-a conformat, polițistul din imagine a facut tot ce i-a stat in putința sa instituie ordinea pe drumurile publice și sa aplice legea. In numele acestui deziderat a recurs la gestul mai puțin obișnuit dupa ce șoferul, somat sa coboare, a refuzat categoric sa faca acest lucru. La…

- Politistii din Capitala au intervenit in forta, duminica, pentru scoaterea din masina a unui sofer care nu a oprit la semnalul unui echipaj de la Brigada Rutiera, fiind urmarit pe mai multe strazi ale sectorului 5. Verificarile facute in baza de date de catre politisti arata ca soferul avea permisul…

- Polițiștii de la Brigada Rutiera din Capitala anunța restricții temporare pe durata nopții in weekend-ul care urmeaza atat pe Pasajul Basarab cat și pe Pasajul Victoria din București. Cauza? In zona vor avea loc filmari. In aceasta sambata, noaptea, intre orele 22.00 și 05.00, se vor realiza filmari…